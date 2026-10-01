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Вечер свободной гитары

Советская кондитерская
бульвар Строителей, 16

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Будешь петь любимые песни, играть, подпевать друг другу и просто хорошо проводить вечер вместе. Здесь нет сцены и строгой программы: бери гитару, выходи к микрофону и исполняй то, что любишь. А если хочется просто послушать – приходи поддержать музыкантов и провести вечер в хорошей компании. Вход свободный. Бронь столов по телефону

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