Вечер свободной гитары
бульвар Строителей, 16
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Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Будешь петь любимые песни, играть, подпевать друг другу и просто хорошо проводить вечер вместе. Здесь нет сцены и строгой программы: бери гитару, выходи к микрофону и исполняй то, что любишь. А если хочется просто послушать – приходи поддержать музыкантов и провести вечер в хорошей компании. Вход свободный. Бронь столов по телефону
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