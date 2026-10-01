Будешь петь любимые песни, играть, подпевать друг другу и просто хорошо проводить вечер вместе. Здесь нет сцены и строгой программы: бери гитару, выходи к микрофону и исполняй то, что любишь. А если хочется просто послушать – приходи поддержать музыкантов и провести вечер в хорошей компании. Вход свободный. Бронь столов по телефону