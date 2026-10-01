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Вечер блюза с группой «Blues Not Dead»

Гриль-бар42
проспект Ленина, 90/2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Российская блюзовая группа из Кемерова, участники проекта «Джазовая Среда». В их репертуаре — кавер-версии композиций Эрика Клэптона, Гэри Мура, Рэя Чарльза, Карлоса Сантаны, Джо Кокера и Владимира Кузьмина. Исполнители: Родион Литвинов — вокал, гитара Сергей Бойкач — вокал, гитара Валерия Зуева — бэк вокал Анна Попова — бэк вокал Евгений Иванов — бас-гитара Андрей Потанин — ударные

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