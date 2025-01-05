О красоте русской зимы слагали стихотворения, пели песни, ей посвящали рассказы, она становилась одной из основных тем картин художников. Красота русской зимы в её бескрайних заснеженных лесах и мягко устланных горах, прозрачных ледяных застывших реках, в трескучем морозе и серебряном сиянии инея, который создает на окнах причудливые узоры. Настроение русской зимы праздничное, торжественное, воодушевляющее. Это период семейных традиций, народных обычаев, исполнения желаний. Побелевшие просторы нашей родины освещают нам путь в короткий зимний день и темное время суток. Музей ИЗО Кузбасса предлагает познакомиться с коллекцией зимних живописных произведений, созданных мастерами ХХ - XXI века. В выставочное пространство вошло более 60 произведений, живописные и графические произведения показывающие и рассказывающие о традициях коренных народов, зиму - как время года со всеми ее радостями. Декоративно - прикладное искусство представлено мастерами народных промыслов, хранящих традиционные ремесла нашей родины.