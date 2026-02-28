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В джазе только девушки

Музыкальный театр Кузбасса им. Боброва, Советский проспект, 52

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Завершение:

от 600₽ до 2500₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Комическая история о приключениях двух музыкантов, скрывающихся от бандитов и попавших в женский оркестр, переодевшись в дамские платья, известна благодаря знаменитому фильму Б. Уайлдера «В джазе только девушки». История настоящей дружбы, истинной любви, веры в себя и преданности своему делу рассказана в стиле джаза – непринужденно, играючи. Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом

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