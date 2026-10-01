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Ультралюбовь. Квартирник

42nd Street
улица Кирова, 25

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа «ультралюбовь» презентует новую акустическую программу. Их песни созданы для тех, кто любит погружаться в саморефлексию и ценит музыку с обезболивающим эффектом. Трогательные баллады прямиком из глубин детских воспоминаний для тех, кто ищет надежду в тревожные времена. Количество мест ограничено. Бронь по телефону или в тг @FortyTwoBarBot

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