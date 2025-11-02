Это выставка-посвящение Савелию Баширову, рано ушедшего из жизни фотографу, который слышал музыку улиц и видел их душу. Его псевдоним – «Уличный червь» – символизирует того самого незаметного свидетеля, который, находясь в самой гуще событий, способен разглядеть истинную суть вещей. На его черно-белых снимках застыли не просто люди и здания, а целые вселенные. Здесь тень рассказывает историю длиннее, чем сам объект, а случайный взгляд говорит громче слов. Это хроника повседневности, возведенная в ранг высокого искусства. Вход свободный. Центр искусств работает ежедневно с 11:00 до 20:00