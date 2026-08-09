Повтор вечеринки для девушек, которые любят Турцию, её музыку, сериалы и атмосферу. Программа вечера: – Квиз по популярным турецким сериалам – Конкурсы и тематические призы – Мастер-класс по основам народного турецкого танца Халай – Турецкая музыка и культура Ведущая: Алина Шалина Дресс-код: восточный шик Бронь и вопросы по телефону