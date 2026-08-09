ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Турецкий девичник 2.0

РК Империя, Воскресенская улица, 10

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Повтор вечеринки для девушек, которые любят Турцию, её музыку, сериалы и атмосферу. Программа вечера: – Квиз по популярным турецким сериалам – Конкурсы и тематические призы – Мастер-класс по основам народного турецкого танца Халай – Турецкая музыка и культура Ведущая: Алина Шалина Дресс-код: восточный шик Бронь и вопросы по телефону

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста