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Повтор вечеринки для девушек, которые любят Турцию, её музыку, сериалы и атмосферу. Программа вечера: – Квиз по популярным турецким сериалам – Конкурсы и тематические призы – Мастер-класс по основам народного турецкого танца Халай – Турецкая музыка и культура Ведущая: Алина Шалина Дресс-код: восточный шик Бронь и вопросы по телефону
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