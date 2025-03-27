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Труффальдино из Бергамо

ул. Весенняя, 11, Театр драмы

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от 400₽ до 1200₽
Возраст 16+
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Спектакли

Про событие

Венеция XVIII века. Жизнерадостный и веселый плут Труффальдино, сбежавший из бедного Бергамо в богатую Венецию, нанимается слугой к двум господам сразу в надежде получить двойное жалование. Один господин – Федерико Распони, по слухам, погиб на дуэли. Второй – Флориндо Аретузи, жених Беатриче Распони, сестры убитого. На счастье или на беду, оба селятся в одной гостинице… Музыка Александра Колкера, известная всем по одноименному советскому телефильму, зажигательные танцы и атмосфера праздника. История со счастливым концом, где влюбленные обретут друг друга, родители удачно скрепят своих детей узами брака, а неутомимый Труффальдино преуспеет в делах.

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