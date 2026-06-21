Девочка с травмой сбегает в дом трёх сестёр. У неё нет ничего. У них — мёд, вера и любовь, которой хватит на всех. Даже на неё. Даже на тебя через экран. Что ты получишь на встрече: - Вечер, после которого внутри станет легче. Без магии. Просто через фильм и живой разговор. - Психологов, которые не будут ставить диагнозы и учить жизни. - Чай, печенье и людей, которые тоже любят фильмы и психологию. - Инсайты, которые ты не получишь дома перед телевизором. После просмотра — обсуждение с психологами: без сложных терминов, без оценок, в тёплой и безопасной атмосфере. Можно делиться, можно просто быть и слушать. Ведущие: психологи Центра Практической Психологии и гештальт-терапии. Продолжительность: 3-3,5 часа Подробнее об оплате в тг @kinoklpsy Вопросы и бронь места по телефону