ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

«Тайная жизнь пчёл». Киноклуб с психологами

пр-т Ленина, 55, офис 910

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Девочка с травмой сбегает в дом трёх сестёр. У неё нет ничего. У них — мёд, вера и любовь, которой хватит на всех. Даже на неё. Даже на тебя через экран. Что ты получишь на встрече: - Вечер, после которого внутри станет легче. Без магии. Просто через фильм и живой разговор. - Психологов, которые не будут ставить диагнозы и учить жизни. - Чай, печенье и людей, которые тоже любят фильмы и психологию. - Инсайты, которые ты не получишь дома перед телевизором. После просмотра — обсуждение с психологами: без сложных терминов, без оценок, в тёплой и безопасной атмосфере. Можно делиться, можно просто быть и слушать. Ведущие: психологи Центра Практической Психологии и гештальт-терапии. Продолжительность: 3-3,5 часа Подробнее об оплате в тг @kinoklpsy Вопросы и бронь места по телефону

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста