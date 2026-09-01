ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Советский кинопоказ

Советская кондитерская
бульвар Строителей, 16

Начало:

Завершение:

150₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вечер в компании большого советского кино. В этот день ты вспомнишь Владимира Меньшова — режиссёра и актёра, чьи фильмы давно стали частью общей истории. Их пересматривают спустя десятилетия, цитируют, узнают в героях себя и каждый раз находят что-то новое. В программе вечера: кинопоказ одного из ярких фильмов с участием Владимира Меньшова или снятых им. Бронь по телефону Места ограничены

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тренинг «Я больше, чем мне кажется»
Тренинг «Я больше, чем мне кажется»

1000₽

Кофейные гадания
Кофейные гадания

1350₽

Терапевтический киноклуб. «Она»
Терапевтический киноклуб. «Она»

Бесплатно

Отношения. Вопросы и ответы
Отношения. Вопросы и ответы

Бесплатно

Показ коллекций «Коды Кузбасса»
Показ коллекций «Коды Кузбасса»

500₽

Творческий киновечер «Сумерки»
Творческий киновечер «Сумерки»

1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста