Вечер в компании большого советского кино. В этот день ты вспомнишь Владимира Меньшова — режиссёра и актёра, чьи фильмы давно стали частью общей истории. Их пересматривают спустя десятилетия, цитируют, узнают в героях себя и каждый раз находят что-то новое. В программе вечера: кинопоказ одного из ярких фильмов с участием Владимира Меньшова или снятых им. Бронь по телефону Места ограничены