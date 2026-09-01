Советский кинопоказ
бульвар Строителей, 16
Начало:
Завершение:
150₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Вечер в компании большого советского кино. В этот день ты вспомнишь Владимира Меньшова — режиссёра и актёра, чьи фильмы давно стали частью общей истории. Их пересматривают спустя десятилетия, цитируют, узнают в героях себя и каждый раз находят что-то новое. В программе вечера: кинопоказ одного из ярких фильмов с участием Владимира Меньшова или снятых им. Бронь по телефону Места ограничены
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