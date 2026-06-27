Клубное шоу от рэп-исполнителя SKANK и приглашённых гостей. С каждым годом его музыка меняется. Она становится глубже и честнее. Он научился вкладывать в тексты то, что пережил сам, превращая эмоции и жизненные ситуации в смысл, в котором многие смогут узнать себя. Стоимость: Первые 10 билетов - 200 р. Следующие 10 билетов - 300 р. Остальные - по 500 р. При покупке 3-х билетов - четвёртый в подарок. За билетами в тг @Anita_Aab