ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

сканк (skank)

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Клубное шоу от рэп-исполнителя SKANK и приглашённых гостей. С каждым годом его музыка меняется. Она становится глубже и честнее. Он научился вкладывать в тексты то, что пережил сам, превращая эмоции и жизненные ситуации в смысл, в котором многие смогут узнать себя. Стоимость: Первые 10 билетов - 200 р. Следующие 10 билетов - 300 р. Остальные - по 500 р. При покупке 3-х билетов - четвёртый в подарок. За билетами в тг @Anita_Aab

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

«Джазовая среда». Открытие сезона
«Джазовая среда». Открытие сезона

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста