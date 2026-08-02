Реалити-шоу знакомств в формате «Давай поженимся». На отборочном туре каждый из гостей познакомится друг с другом, найдёт общие темы для разговора, общие интересы, а помогут с этим профессиональный таролог, психолог и команда ведущих «Соавторы Событий». Сбор гостей в 17:30