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Роспись неваляшек

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Кузбасская улица, 10

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от 1300₽ до 1600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Дофаминовый мастер-класс по росписи гипсовых шкатулок-неваляшек. Сделаешь неваляшку в своём стиле: сочные цвета, смелые сочетания, узоры или минимализм — всё, что откликается именно тебе. Этот мастер-класс проводится без ведущего, но в студии будет помощник, к которому ты всегда сможешь обратиться по любым вопросам, и который в начале мастер-класса всё расскажет и покажет. Стоимость: до 5 человек — 1600р с человека от 5 человек — 1300р с человека Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk

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