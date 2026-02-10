Дофаминовый мастер-класс по росписи гипсовых шкатулок-неваляшек. Сделаешь неваляшку в своём стиле: сочные цвета, смелые сочетания, узоры или минимализм — всё, что откликается именно тебе. Этот мастер-класс проводится без ведущего, но в студии будет помощник, к которому ты всегда сможешь обратиться по любым вопросам, и который в начале мастер-класса всё расскажет и покажет. Стоимость: до 5 человек — 1600р с человека от 5 человек — 1300р с человека Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk