Иммерсивная читка, где ты — часть истории. Это не просто читка и не просто спектакль — это эксперимент на стыке театра и перформанса. Зрители, сидящие в кругу, становятся чтецами пьесы, в то время как профессиональные актёры разыгрывают ключевые сцены вокруг них. Никакой четвёртой стены: ты внутри спектакля, а не перед ним. Иммерсивная читка соединяет литературу, перформанс и личный опыт. Купив билет, ты получаешь не просто место, а роль в этом действе. Готов прочитать самую известную историю любви — и прожить её? [Чит]ка. Взлом мировой драматургии. — проект театральной школы «Сцена», автор идеи Инна Бервено. Читают зрители, играют артисты, и все неизбежно — проживают новый опыт творчества, когда персонажи по-настоящему оживают.