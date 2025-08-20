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Ромео и Джульетта. Иммерсивная [чит]ка

Пространство «Твоё», улица Терешковой, 4

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Завершение:

от 2000₽ до 5900₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Иммерсивная читка, где ты — часть истории. Это не просто читка и не просто спектакль — это эксперимент на стыке театра и перформанса. Зрители, сидящие в кругу, становятся чтецами пьесы, в то время как профессиональные актёры разыгрывают ключевые сцены вокруг них. Никакой четвёртой стены: ты внутри спектакля, а не перед ним. Иммерсивная читка соединяет литературу, перформанс и личный опыт. Купив билет, ты получаешь не просто место, а роль в этом действе. Готов прочитать самую известную историю любви — и прожить её? [Чит]ка. Взлом мировой драматургии. — проект театральной школы «Сцена», автор идеи Инна Бервено. Читают зрители, играют артисты, и все неизбежно — проживают новый опыт творчества, когда персонажи по-настоящему оживают.

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