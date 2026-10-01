Воркшоп по нетривиальной стилизации платков и шарфов.
Что тебя ждёт:
- Новый взгляд на платок и его использование в качестве акцента на сумке, талии, голове, в причёске и даже как самостоятельный элемент гардероба.
- Практика в способах драпировки и завязывания прямо на месте.
- Эстетическая экскурсия по тканям и фактурам.
- Персональная консультация для каждой участницы.
- А также душевное общение в кругу единомышленниц, лёгкие угощения и бокал игристого.
Проведёт встречу: имиджмейкер и стилист Татьяна Попова.
Сбор гостей в 18:00.
Начало программы в 18:30.
Количество мест ограничено.
Регистрация обязательна.
По вопросам @popova_zakonystilya