Воркшоп по нетривиальной стилизации платков и шарфов.

Что тебя ждёт:

- Новый взгляд на платок и его использование в качестве акцента на сумке, талии, голове, в причёске и даже как самостоятельный элемент гардероба.

- Практика в способах драпировки и завязывания прямо на месте.

- Эстетическая экскурсия по тканям и фактурам.

- Персональная консультация для каждой участницы.

- А также душевное общение в кругу единомышленниц, лёгкие угощения и бокал игристого.

Проведёт встречу: имиджмейкер и стилист Татьяна Попова.

Сбор гостей в 18:00.

Начало программы в 18:30.

Количество мест ограничено.

Регистрация обязательна.

По вопросам @popova_zakonystilya