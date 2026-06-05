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Открытие летнего САП-сезона

Станция сапбординга «Sup Hub», Притомский пр., 70/1

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2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Официальное открытие летнего сезона на САП-станции SUP HUB и WAKE Кузбасс, а также ежегодный ночной заплыв с гирляндами. Для всех, кто соскучился по прогулкам по озеру, захватывающим сплавам, уютным рассветам и красочным закатам. Тебя ждёт атмосферный вечер у воды, наполненный солнцем, музыкой и красивыми моментами. Программа: - Свободное катание на вейкборде с 19:00 до 21:00 - Мастер-класс для новичков в 20:30 - Dj-сет под открытым небом - Шашлык и плов - Общение и свободное катание на сапбордах - Заплыв с фонариками в 22:00 Бери с собой гирлянды и огоньки, а также хорошее настроение и тёплую кофту, чтобы не замёрзнуть после заката. Сбор гостей с 19:00 до 20:00. Запись в тг или по телефону

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