ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Открытая лекция с психологом «Зависть»

Пространство «The Librarry», ул. Демьяна Бедного, 6, вход 2, этаж 7

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+

Про событие

Одно из самых стыдных чувств, которое напрямую никто не признаёт. Оно надевает костюм восхищения, костюм объективной критики, костюм проекции. На встрече поговоришь о том, как устроена зависть, с опорой на исследования последних лет и на то, что искусство и религия знали про зависть задолго до появления самого слова «психология». Будешь смотреть на зависть через картины, гравюры, разбирать цитаты литературных произведений и фильмы. А в финале получишь неожиданное "противоядие". Что будет на встрече: - обсудишь зависть как культурно-неудобное чувство; - дашь понятное определение этому чувству и поймёшь как его узнавать; - пройдёшься по современным исследованиям о зависти; - поговоришь о доброкачественной и злокачественной зависти; - узнаешь как оно проявляется в поведении и кто ему более всего подвержен, а еще как человек прячет зависть; - копнёшь глубже и посмотришь на зависть через призму религии искусства; - разберёшь, что делать с завистью и как не завидовать. Встречу проведёт Петрова Екатерина — клинический психолог и супервизор. Регистрация обязательна.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Голос влияния. Манифест
Голос влияния. Манифест

от 800₽

Кофейные гадания
Кофейные гадания

1350₽

Огонь и воск
Огонь и воск

2400₽

Музыкальное лото: Клуб бывших жён
Музыкальное лото: Клуб бывших жён

от 1000₽

Творческий киновечер «Гарри Поттер и философский камень»
Творческий киновечер «Гарри Поттер и философский камень»

от 2000₽

«Кореша». Шоу с психологом
«Кореша». Шоу с психологом

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи