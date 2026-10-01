Одно из самых стыдных чувств, которое напрямую никто не признаёт. Оно надевает костюм восхищения, костюм объективной критики, костюм проекции. На встрече поговоришь о том, как устроена зависть, с опорой на исследования последних лет и на то, что искусство и религия знали про зависть задолго до появления самого слова «психология». Будешь смотреть на зависть через картины, гравюры, разбирать цитаты литературных произведений и фильмы. А в финале получишь неожиданное "противоядие". Что будет на встрече: - обсудишь зависть как культурно-неудобное чувство; - дашь понятное определение этому чувству и поймёшь как его узнавать; - пройдёшься по современным исследованиям о зависти; - поговоришь о доброкачественной и злокачественной зависти; - узнаешь как оно проявляется в поведении и кто ему более всего подвержен, а еще как человек прячет зависть; - копнёшь глубже и посмотришь на зависть через призму религии искусства; - разберёшь, что делать с завистью и как не завидовать. Встречу проведёт Петрова Екатерина — клинический психолог и супервизор. Регистрация обязательна.