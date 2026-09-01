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Ночной забег в Лапландии

ТРЦ «Лапландия», Октябрьский проспект, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Вечерняя пробежка прямо внутри торгового центра. Знакомые коридоры, этажи и пространства на один вечер превратятся в беговую трассу. Что тебя ждёт: - Кубки и ценные подарки — для призёров и победителей; - Памятная медаль — каждому финишёру; - Сертификат с личным временем; - Финишное фото; - Участие в лотерее с подарками. Количество мест ограничено. Регистрация обязательна, участие бесплатное.

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