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Мясо и вино

Винотека «БонВин», проспект Ленина, 59А

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Завершение:

3790₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ужин-дегустация от винотеки «БонВин» совместно с «Khrenov Butcher». На ужине будут мясные деликатесы от крафтового производителя и яркие вина, подобранные к мясу так, чтобы каждый кусочек заиграл новыми вкусами. Количество мест ограничено. Запись по телефону и ссылке

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