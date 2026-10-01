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Про событие
Ужин-дегустация от винотеки «БонВин» совместно с «Khrenov Butcher». На ужине будут мясные деликатесы от крафтового производителя и яркие вина, подобранные к мясу так, чтобы каждый кусочек заиграл новыми вкусами. Количество мест ограничено. Запись по телефону и ссылке
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