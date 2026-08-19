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Морской бой

Гриль-бар 42, проспект Ленина, 90/2

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Открытая игра в формате музыкального бинго. Тебя ждёт масштабное танцевальное сражение. Украсят вечер: Ведущий — Павел Беккер. Кавер-группа «Крупным планом». Фотограф — Владимир Латынников. Рилсмейкер — Дарья Ли. Дресс-код приветствуется, но не является обязательным. Можно прийти в образах: капитана дальнего плавания, юнги, моряка, путешественника, спасателя Малибу или придумать свои варианты. Вход в игру: 1100р с человека. Суперприз: Сапборд Сбор гостей в 18:30. Бронь обязательна по телефону

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