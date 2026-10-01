ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Мифы о мужской и женской психологии

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Открытая групповая дискуссия вместе с сообществом опытных психологов «Молодая семья».

Цель встречи — разрушить стереотипы, чтобы строить отношения без чужих ожиданий, с уважением и свободой быть собой.

Что тебе ждёт:

- Узнаешь откуда берутся популярные мифы («женщины эмоциональны», «мужчины должны быть сильными») и как они влияют на жизнь.

- Поделишься личным опытом и услышишь истории других людей без осуждения.

- Поймёшь, почему ты часто действуешь по привычным шаблонам и как это изменить уже сегодня.

- Найдёшь поддержку и новые идеи для более искренних отношений с близкими и самим собой.

Эта встреча — возможность честно поговорить о том, как мифы про «настоящего мужчину» и «правильную женщину» влияют на твою жизнь, карьеру и личные отношения. Здесь нет правильных ответов, только живой разговор, поддержка и желание понять друг друга глубже.

Количество мест ограничено.

Запись обязательна по номеру телефона

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

О чём молчат женщины в картинах Боттичелли?
О чём молчат женщины в картинах Боттичелли?

1500₽

Винный кутюрье
Винный кутюрье

2625₽

Чехол для карт Таро из кожи
Чехол для карт Таро из кожи

2300₽

Творческий киновечер «Свадебный переполох»
Творческий киновечер «Свадебный переполох»

от 2000₽

КузбассХаммер (KuzbassHammer)
КузбассХаммер (KuzbassHammer)

Бесплатно

Кофейные гадания
Кофейные гадания

1350₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи