Открытая групповая дискуссия вместе с сообществом опытных психологов «Молодая семья».
Цель встречи — разрушить стереотипы, чтобы строить отношения без чужих ожиданий, с уважением и свободой быть собой.
Что тебе ждёт:
- Узнаешь откуда берутся популярные мифы («женщины эмоциональны», «мужчины должны быть сильными») и как они влияют на жизнь.
- Поделишься личным опытом и услышишь истории других людей без осуждения.
- Поймёшь, почему ты часто действуешь по привычным шаблонам и как это изменить уже сегодня.
- Найдёшь поддержку и новые идеи для более искренних отношений с близкими и самим собой.
Эта встреча — возможность честно поговорить о том, как мифы про «настоящего мужчину» и «правильную женщину» влияют на твою жизнь, карьеру и личные отношения. Здесь нет правильных ответов, только живой разговор, поддержка и желание понять друг друга глубже.
Количество мест ограничено.
Запись обязательна по номеру телефона