Открытая групповая дискуссия вместе с сообществом опытных психологов «Молодая семья».

Цель встречи — разрушить стереотипы, чтобы строить отношения без чужих ожиданий, с уважением и свободой быть собой.

Что тебе ждёт:

- Узнаешь откуда берутся популярные мифы («женщины эмоциональны», «мужчины должны быть сильными») и как они влияют на жизнь.

- Поделишься личным опытом и услышишь истории других людей без осуждения.

- Поймёшь, почему ты часто действуешь по привычным шаблонам и как это изменить уже сегодня.

- Найдёшь поддержку и новые идеи для более искренних отношений с близкими и самим собой.

Эта встреча — возможность честно поговорить о том, как мифы про «настоящего мужчину» и «правильную женщину» влияют на твою жизнь, карьеру и личные отношения. Здесь нет правильных ответов, только живой разговор, поддержка и желание понять друг друга глубже.

Количество мест ограничено.

Запись обязательна по номеру телефона