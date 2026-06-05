Лагерь выходного дня с развлечениями. Это не просто смена, это запуск механизма, который спроектирован так, чтобы удивить даже тех, кто видел всё. Чтобы по-настоящему перезагрузиться, нужно на время забыть, что ты «серьёзный взрослый». В программе: — цеха мастеров — обмен опытом — танцы — королевская ночь с хедлайнером — гастро-кухня — баня и купание в озере — спортивные игры — экстатик Можно получить допуск «МАСТЕР» со скидкой 20%, если проведёшь свой мини-урок или практику. В стоимость входит: проживание, трёхразовое питание высшего разряда, все активности и ночной рейв. Лимит мест ограничен мощностью базы. Бронь по предоплате 50%. Вопросы в тг @wadik_us