Концерт в честь открытия вокального пространства «Дофамин». Тебя ждут выступления учеников, любимые песни, приятные знакомства и много ярких моментов. Стоимость участия: • 1000р — участие в концерте • 500р — гостевой билет для друзей и близких Если хочешь выйти на сцену, исполнить любимую песню и стать частью этого музыкального вечера — пиши в тг @Doronina_Olga для записи на концерт.