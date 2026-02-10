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Кузбасс малоизвестный и многозначный

Редакция
пр. Октябрьский, 28

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от 400₽ до 1200₽
Возраст 16+

Про событие

Цикл публичных лекций, основанных на архивах истории Кузбасса за 1940 – 1980-е гг.

Тема лекции — Застой, перестройка и главная шахтёрская забастовка 1989 года.

Лекцию проведёт Александр Коновалов — профессор КемГУ.

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