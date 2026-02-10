Цикл публичных лекций, основанных на архивах истории Кузбасса за 1940 – 1980-е гг.
Тема лекции — Застой, перестройка и главная шахтёрская забастовка 1989 года.
Лекцию проведёт Александр Коновалов — профессор КемГУ.
Количество мест ограничено
Цикл публичных лекций, основанных на архивах истории Кузбасса за 1940 – 1980-е гг.
Тема лекции — Застой, перестройка и главная шахтёрская забастовка 1989 года.
Лекцию проведёт Александр Коновалов — профессор КемГУ.
Количество мест ограничено
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