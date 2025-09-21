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Куда глаза глядят

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Исследование силы взгляда художника, который превращает в искусство всё: внешнее и внутреннее, заметное и едва уловимое. Без громких слов и манифестов, тебе просто предлагают наблюдать. Наблюдать за тем, как рождается искусство, как художники разных медиумов и стилей видят мир и себя в нём. В проекте собраны работы из самых разных уголков Сибири и не только — это знакомое и странное, светлое и тёмное, открытое и спрятанное. Это место, где взгляд — не просто взгляд, а целый мир, полный мыслей и чувств. Погрузись в многослойность современного искусства, чтобы открыть для себя новые смыслы и найти новые точки обзора. Время при покупке билета указано условное — центр искусств работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Билет действителен на всё время работы выставки.

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