Лето ещё не закончилось и есть время собраться снова. 15.08 | 17:00–21:00 Тебя ждёт дегустационный вечер, много общения, музыки и летнего настроения. Будет DJ, а ещё каждый сможет бесплатно попробовать новинки кальянной индустрии и выбрать своего фаворита. 16.08 | 17:00–21:00 Продолжишь тусоваться на Веранде Дача, а в 22:00 переместишься в другое место на продолжение вечера. Можно прийти на один день, а можно на оба. Бронь столов по телефону