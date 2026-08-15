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Лето ещё не закончилось и есть время собраться снова. 15.08 | 17:00–21:00 Тебя ждёт дегустационный вечер, много общения, музыки и летнего настроения. Будет DJ, а ещё каждый сможет бесплатно попробовать новинки кальянной индустрии и выбрать своего фаворита. 16.08 | 17:00–21:00 Продолжишь тусоваться на Веранде Дача, а в 22:00 переместишься в другое место на продолжение вечера. Можно прийти на один день, а можно на оба. Бронь столов по телефону
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