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Книжная полка. «Путешествие героини»

ул. Ноградская, 5, офис 308

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Встреча читательского клуба «Книжная полка». В этот раз будешь вместе исследовать женский путь и внутреннюю опору через книгу Морин Мердок «Путешествие героини». Эта книга помогает услышать собственный голос среди чужих ожиданий, бережно отпустить чувство вины и шаг за шагом прийти к внутренней целостности. Ты не будешь искать правильные» ответы, а вместе создашь пространство, где можно просто быть собой и делиться тем, что отзывается внутри. Ведущие встречи: Ольга Цибульник, Ольга Трувор. Оплата участия и вопросы по телефону

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