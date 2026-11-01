Встреча читательского клуба «Книжная полка». В этот раз будешь вместе исследовать женский путь и внутреннюю опору через книгу Морин Мердок «Путешествие героини». Эта книга помогает услышать собственный голос среди чужих ожиданий, бережно отпустить чувство вины и шаг за шагом прийти к внутренней целостности. Ты не будешь искать правильные» ответы, а вместе создашь пространство, где можно просто быть собой и делиться тем, что отзывается внутри. Ведущие встречи: Ольга Цибульник, Ольга Трувор. Оплата участия и вопросы по телефону