Встреча и просмотр фильма с сообществом доказательных психологов «Психпросвет» . Посмотришь экранизацию одноимённого романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть», обсудишь стыд и вину, поделишься эмоциями и проживёшь совместный катарсис. Атмосфера фильма прекрасна для конца августа. Кинопоказ бесплатный, но необходима предварительная запись. Пиши в директ @olgakushnir @oh_my_sofia