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Кинотерапия «Здравствуй, грусть»

Пространство «The Librarry», ул. Демьяна Бедного, 6, вход 2, этаж 7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Встреча и просмотр фильма с сообществом доказательных психологов «Психпросвет» . Посмотришь экранизацию одноимённого романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть», обсудишь стыд и вину, поделишься эмоциями и проживёшь совместный катарсис. Атмосфера фильма прекрасна для конца августа. Кинопоказ бесплатный, но необходима предварительная запись. Пиши в директ @olgakushnir @oh_my_sofia

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