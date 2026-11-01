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Киносалон «Воспламеняющая взлядом»

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ классической экранизации романа Стивена Кинга — фильма Марка Л. Лестера «Воспламеняющая взглядом» 1984 года. Это та самая история, с которой для многих началось знакомство с тревожной магией Кинга — без спецэффектов XXI века, но с настоящей, почти осязаемой напряжённостью. Юная Чарли Макги (в исполнении Дрю Бэрримор) владеет пугающим даром — она способна воспламенять предметы силой мысли. Её способность привлекает внимание секретной организации, которая хочет превратить девочку в оружие. Родители Чарли отчаянно пытаются защитить дочь, но скрыться от безжалостной машины власти почти невозможно. Это не просто триллер о сверхспособностях — это история о родительской любви, страхе перед тем, что нельзя контролировать, и цене, которую платят за попытку остаться семьёй в мире, где ты — угроза.

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