Показ классической экранизации романа Стивена Кинга — фильма Марка Л. Лестера «Воспламеняющая взглядом» 1984 года. Это та самая история, с которой для многих началось знакомство с тревожной магией Кинга — без спецэффектов XXI века, но с настоящей, почти осязаемой напряжённостью. Юная Чарли Макги (в исполнении Дрю Бэрримор) владеет пугающим даром — она способна воспламенять предметы силой мысли. Её способность привлекает внимание секретной организации, которая хочет превратить девочку в оружие. Родители Чарли отчаянно пытаются защитить дочь, но скрыться от безжалостной машины власти почти невозможно. Это не просто триллер о сверхспособностях — это история о родительской любви, страхе перед тем, что нельзя контролировать, и цене, которую платят за попытку остаться семьёй в мире, где ты — угроза.