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Киносалон «Дежавю»

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фантастического триллера Тони Скотта. В главной роли легендарный Дензел Вашингтон. Это не просто боевик, а напряжённое путешествие сквозь время, где на кону — сотни жизней и сама логика реальности. После чудовищного взрыва на пароме в Новом Орлеане агент АТФ Даг Карлин подключается к расследованию. Вскоре он узнаёт о секретной технологии, которая даёт возможность буквально заглянуть в прошлое — и не просто наблюдать, а влиять на события. Даг решает использовать этот шанс, чтобы предотвратить трагедию, но чем глубже он погружается в тайну, тем яснее становится: цена спасения может оказаться слишком высокой. Погоня, моральные дилеммы и парадоксы времени сплетаются в историю, от которой невозможно оторваться.

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