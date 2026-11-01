Показ фантастического триллера Тони Скотта. В главной роли легендарный Дензел Вашингтон. Это не просто боевик, а напряжённое путешествие сквозь время, где на кону — сотни жизней и сама логика реальности. После чудовищного взрыва на пароме в Новом Орлеане агент АТФ Даг Карлин подключается к расследованию. Вскоре он узнаёт о секретной технологии, которая даёт возможность буквально заглянуть в прошлое — и не просто наблюдать, а влиять на события. Даг решает использовать этот шанс, чтобы предотвратить трагедию, но чем глубже он погружается в тайну, тем яснее становится: цена спасения может оказаться слишком высокой. Погоня, моральные дилеммы и парадоксы времени сплетаются в историю, от которой невозможно оторваться.