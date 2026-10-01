Встреча-обсуждение фильма вместе с психологом Екатериной Вороновой и сообществом «Помогающих специалистов». «Семь жизней» — это глубокая психологическая драма о чувстве вины, искуплении и цене человеческой жизни. На встрече разберёшь где проходит грань между истинным альтруизмом и саморазрушением. Исследуешь механизмы проживания горя и попробуешь понять, возможно ли простить самого себя, когда весь привычный мир разрушен. Вход бесплатный, нужна регистрация.