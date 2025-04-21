Смотрим стильный детектив-боевик от Гая Ричи! Описание фильма: Один ушлый американец ещё со студенческих лет приторговывал наркотиками, а теперь придумал схему нелегального обогащения с использованием поместий обедневшей английской аристократии и очень неплохо на этом разбогател. Другой пронырливый журналист приходит к Рэю, правой руке американца, и предлагает тому купить киносценарий, в котором подробно описаны преступления его босса при участии других представителей лондонского криминального мира — партнёра-еврея, китайской диаспоры, чернокожих спортсменов и даже русского олигарха. Успевай забронировать столик.