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Киноклуб «Ночь молодёжи»

Кинотеатр ГАУК "Кузбасскино", Советский проспект, 4

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Праздник под звёздами ночного неба в летнем кинотеатре. В программе: - «Игры в кино» — квиз на проверку интуиции и чувства юмора. - Показ комедии «Мальчишник в Вегасе» — фильм о друзьях, безумных приключениях и том, что «что бы ни случилось в Вегасе, остаётся в Вегасе». Внимание: в случае непогоды показ пройдет в кинозале.

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