Праздник под звёздами ночного неба в летнем кинотеатре. В программе: - «Игры в кино» — квиз на проверку интуиции и чувства юмора. - Показ комедии «Мальчишник в Вегасе» — фильм о друзьях, безумных приключениях и том, что «что бы ни случилось в Вегасе, остаётся в Вегасе». Внимание: в случае непогоды показ пройдет в кинозале.