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Кино под открытым небом «Ночь аниме»

Кузбасскино, Советский проспект, 4

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Киноклуб от «Кузбасскино».

На большом экране — шедевр Сатоси Кона, фильм «Воспоминания о будущем» (1995). Это не просто кино, а триптих историй: от сюрреалистичного путешествия по заброшенной космической станции до пронзительной драмы актрисы озвучки, потерявшей связь с реальностью. Тебя ждёт гипнотическая анимация студии Madhouse и музыка знаменитого композитора Сусуму Хирасавы.

Проект поспособствовал признанию формата альманахов для взрослой аудитории и стал одной из отправных точек для проектов в этом формате. Поэтому не стоит упускать шанса познакомиться с отцом сериала «Любовь, смерть и роботы».

Внимание: в случае непогоды показ пройдет в кинозале.

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