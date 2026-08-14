Киноклуб от «Кузбасскино».

На большом экране — шедевр Сатоси Кона, фильм «Воспоминания о будущем» (1995). Это не просто кино, а триптих историй: от сюрреалистичного путешествия по заброшенной космической станции до пронзительной драмы актрисы озвучки, потерявшей связь с реальностью. Тебя ждёт гипнотическая анимация студии Madhouse и музыка знаменитого композитора Сусуму Хирасавы.

Проект поспособствовал признанию формата альманахов для взрослой аудитории и стал одной из отправных точек для проектов в этом формате. Поэтому не стоит упускать шанса познакомиться с отцом сериала «Любовь, смерть и роботы».

Внимание: в случае непогоды показ пройдет в кинозале.