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Kick&Bass

Редакция
пр. Октябрьский, 28, зал «Квадрат»

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 650₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Они скучали по кирпичным стенам, громким ударам бочки, стоптаным пяткам и по любимым гостям. Доставай из шкафа свой костюм, мой кроссовки, и приходи топтать танцпол вместе с ними! LINE UP: 22:00 KISSLYA-electrotechno 23:00 ACIDPRIVA-hardtechno 00:00 INOTMOB-hardtechno 01:00 PAWWWUK-hardcore, hardstyle 02:00 LON-hardcore, uptempo 03:00 PALARIN-hardcore, gabber 04:00 afterparty FC 18+ DC-nefor Билеты: в тг @palarin До 25.10 — 500 рублей *запрещено всё, что запрещено законами РФ *мероприятие носит частный характер

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