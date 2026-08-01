ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Караоке Сплав

Центр проката «Майами», Ленинградский проспект, 1А/1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Любимые песни на рассвете под шум реки. Сбор в 03:00 на пляже Красного озера, около проката «Маями». Выезд в 04:00 по маршруту Пугачи-Красное озеро. Можно взять с собой: - Напитки, перекус - Одежду, которую можно будет снять, если станет жарко - Водонепроницаемые чехлы на телефон - Средство от комаров, мошки - Солнцезащитные очки и дождевики В стоимость сплава входит: трансфер, аренда сап-борда, сопровождение и музыка. Если у тебя свой сап-борд, но нужен трансфер, стоимость — 1500р. Если свой сап-борд и не нужен трансфер — 1000р Бронирование осуществляется по предоплате, писать @getchupp В личные сообщения можно прислать песню, которую будешь петь.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста