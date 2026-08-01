Любимые песни на рассвете под шум реки. Сбор в 03:00 на пляже Красного озера, около проката «Маями». Выезд в 04:00 по маршруту Пугачи-Красное озеро. Можно взять с собой: - Напитки, перекус - Одежду, которую можно будет снять, если станет жарко - Водонепроницаемые чехлы на телефон - Средство от комаров, мошки - Солнцезащитные очки и дождевики В стоимость сплава входит: трансфер, аренда сап-борда, сопровождение и музыка. Если у тебя свой сап-борд, но нужен трансфер, стоимость — 1500р. Если свой сап-борд и не нужен трансфер — 1000р Бронирование осуществляется по предоплате, писать @getchupp В личные сообщения можно прислать песню, которую будешь петь.