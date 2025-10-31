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Два дня, два удара по твоей нервной системе. Здесь не будет ламповых воспоминаний. Здесь будут твои страхи, которые ты так и не закопал. 31 октября и 1 ноября в 22:00 Вход 600р В костюме 300р FC/DC Для подтверждения возраста нужен только оригинал паспорта, без него вход невозможен.
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