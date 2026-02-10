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Девичник в студии

Студия красоты «She knows beauty», Коммунистическая улица, 122

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Тот самый вечер, когда можно никуда не спешить: болтать обо всём, смеяться, сплетничать и просто хорошо провести время вместе. В программе: — фруктовые стаканчики и пицца, десерты — просекко для настроения — бесплатная парафинотерапия рук — метафорические карты — кино на огромном проекторе Пиши для брони в тг @sheknows_beauty_adm

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