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Хэллоугик Фест (Hallowgeek Fest)

Редакция
пр. Октябрьский, 28, офис B-212

Начало:

Завершение:

от 420₽ до 735₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Страшшшная вечеринка-концерт. В программе: - Пять музыкальных групп — от инди-рока до метала - Хеллоуинские интерактивы - Безлимитный «кровавый» пунш на входе - Конкурс на самый жуткий и крутой костюм с призами прямо со сцены Дресс-код: тематические образы и костюмы

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