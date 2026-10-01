Страшшшная вечеринка-концерт. В программе: - Пять музыкальных групп — от инди-рока до метала - Хеллоуинские интерактивы - Безлимитный «кровавый» пунш на входе - Конкурс на самый жуткий и крутой костюм с призами прямо со сцены Дресс-код: тематические образы и костюмы