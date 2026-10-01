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Байки из Комнаты

Комната, Советский проспект, 2/8, вход A, 3 этаж, оф.318

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Вечер пугающих баек, пасьянса и предсказаний из будущего, где ты станешь частью сумеречной комнаты. В программе: перфомансы, конкурсы и хтоническое веселье. Дресс-код: праздничный. По всем вопросам в тг @rimtimddd Количество мест ограничено.

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