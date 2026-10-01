Возраст 18+
Необычное
Про событие
Вечер пугающих баек, пасьянса и предсказаний из будущего, где ты станешь частью сумеречной комнаты. В программе: перфомансы, конкурсы и хтоническое веселье. Дресс-код: праздничный. По всем вопросам в тг @rimtimddd Количество мест ограничено.
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