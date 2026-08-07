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Громкость 99%

Бар «Слухи», Томская улица, 5

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Эпицентр громкости в городе на эти выходные! Тебя ждут: - Ведущий MC MAX HEX - DJ SOVA - DJ TWELVES - DJ GOGI - DJ MARIO А также конкурсы и подарки, вкусные коктейли и только лучшие хиты до самого утра. Режим работы: 19:00–06:00 Бесплатный вход до 22:00 Бронь столов по телефону

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