Диалог индустриального наследия и современного искусства.

Это выставка-исследование, результат арт-резиденции, в которой Новокузнецк стал полноправным участником. Художники из разных городов России месяц жили индустриальной эстетикой: изучали контекст, дышали воздухом цехов, вслушивались в ритм металлургического гиганта.

Выставка о силе индустрии, о прошлом, которое переосмысляет искусство, и о живом диалоге художника с городом.

Промышленный город может быть вдохновляющим. А современное искусство — понятным, честным и своим.

24.04 в 17:00 — открытие выставки.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Билет действителен на всё время работы выставки