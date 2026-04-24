Диалог индустриального наследия и современного искусства.
Это выставка-исследование, результат арт-резиденции, в которой Новокузнецк стал полноправным участником. Художники из разных городов России месяц жили индустриальной эстетикой: изучали контекст, дышали воздухом цехов, вслушивались в ритм металлургического гиганта.
Выставка о силе индустрии, о прошлом, которое переосмысляет искусство, и о живом диалоге художника с городом.
Промышленный город может быть вдохновляющим. А современное искусство — понятным, честным и своим.
24.04 в 17:00 — открытие выставки.
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00
Билет действителен на всё время работы выставки