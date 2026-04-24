ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

Город металла – город искусства

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Диалог индустриального наследия и современного искусства.

Это выставка-исследование, результат арт-резиденции, в которой Новокузнецк стал полноправным участником. Художники из разных городов России месяц жили индустриальной эстетикой: изучали контекст, дышали воздухом цехов, вслушивались в ритм металлургического гиганта.

Выставка о силе индустрии, о прошлом, которое переосмысляет искусство, и о живом диалоге художника с городом. 

Промышленный город может быть вдохновляющим. А современное искусство — понятным, честным и своим.

24.04 в 17:00 — открытие выставки.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Билет действителен на всё время работы выставки

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста