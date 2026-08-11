Небольшой городской эксперимент-экскурсия. Ты каждый день проходишь по одним и тем же улицам. Но редко замечаешь, как по-разному может ощущаться один и тот же город. Вместе с экскурсоводом Ариной Ткаченко пройдёшь по старому центру Кемерова, услышишь истории знакомых мест и попробуешь перевести их в язык фотографии. Будешь снимать просто на свой телефон. Главное его подзарядить. Городской фотограф Екатерина Фадеева поможет увидеть то, что обычно остаётся за кадром. В финале соберёшь небольшую коллекцию своих городских впечатлений. Каждый участник поделится фотографиями и несколькими словами о том, что увидел, почувствовал или запомнил. Возможно, окажется, что один и тот же маршрут существует сразу в десятках разных версий. Сбор участников 18:00 - 18:30. Продолжительность — 1,5 часа Точное место встречи сообщит организатор после регистрации.