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Эвтаназия

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в поддержку выставки «Это не страшно», подробности тут: https://kaverafisha.ru/kemerovo/events/eto-ne-strashno-311694 За атмосферу отвечают эти ребята: 21:00 Inotmob 22:00 Rous 23:00 Acidpriva 00:00 dotalogo

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