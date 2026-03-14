Эвтаназия
улица Мичурина, 120Б/1
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Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Про событие
Вечеринка в поддержку выставки «Это не страшно», подробности тут: https://kaverafisha.ru/kemerovo/events/eto-ne-strashno-311694 За атмосферу отвечают эти ребята: 21:00 Inotmob 22:00 Rous 23:00 Acidpriva 00:00 dotalogo
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