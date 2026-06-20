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Euthanasia. 2 года

Культурное пространство «Собрание», Советский проспект, 2/9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Проекту уже 2 года! Ребята хотят отпраздновать эту цифру вместе с тобой. Праздничные свечи задуют: ROUS BLESS DJONI RUSTY CTRIIIN BABY G INOTMOB BEZ DYSHI ACIDPRIVA BESTFATER PARTYDEALER FC 18+ DC праздничный Внимание: Мероприятие носит частный характер. Запрещено всё, что запрещено законом РФ. Покупка билета не гарантирует прохода ФейсКонтроля. Пронос своего алкоголя запрещён. Возврат билетов осуществляется не менее чем за три дня до мероприятия.

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