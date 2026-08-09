Лето, горы и культура. В программе: - Разговоры о будущем коренных народов и их традициях - Дегустация блюд национальной кухни - Творческие мастер-классы - Спортивные испытания в национальных играх - Концертная программа Завершится фестиваль массовым «Хороводом единства». Это традиция, соединяющая поколения, отдающая дань уважения предкам и символизирующая единство народов. Вход свободный.