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Экскурсия в питомник хвойных растений

Институт НБИКС, г. Кемерово, ул. Терешковой, 40

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Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

Знакомство с технологией выращивания сосен для восстановления лесов и нарушенных угледобычей земель в вертикальном питомнике растений Института НБИКС.

Здесь за 4 месяца выращивают саженцы деревьев, которые в природе вырастают за 2-3 года!

На экскурсии:

  • узнаешь, как создавался питомник и какой вклад он вносит в озеленение Кузбасса
  • познакомишься с людьми, которые всё это созидают и воплощают
  • увидишь все этапы выращивания растений

А также под руководством учёных сам посадишь семена сосны и заберёшь их домой, чтобы вырастить своё маленькое дерево.

Эта экскурсия не только про растения. Она про людей, идеи, развитие, созидание и про то, что будущее можно увидеть сейчас.

Количество мест ограничено.

Оплата перед экскурсией.

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