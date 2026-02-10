Знакомство с технологией выращивания сосен для восстановления лесов и нарушенных угледобычей земель в вертикальном питомнике растений Института НБИКС.

Здесь за 4 месяца выращивают саженцы деревьев, которые в природе вырастают за 2-3 года!

На экскурсии:

узнаешь, как создавался питомник и какой вклад он вносит в озеленение Кузбасса

познакомишься с людьми, которые всё это созидают и воплощают

увидишь все этапы выращивания растений

А также под руководством учёных сам посадишь семена сосны и заберёшь их домой, чтобы вырастить своё маленькое дерево.

Эта экскурсия не только про растения. Она про людей, идеи, развитие, созидание и про то, что будущее можно увидеть сейчас.

Количество мест ограничено.

Оплата перед экскурсией.

Запись и вопросы по телефону