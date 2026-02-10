Знакомство с технологией выращивания сосен для восстановления лесов и нарушенных угледобычей земель в вертикальном питомнике растений Института НБИКС.
Здесь за 4 месяца выращивают саженцы деревьев, которые в природе вырастают за 2-3 года!
На экскурсии:
- узнаешь, как создавался питомник и какой вклад он вносит в озеленение Кузбасса
- познакомишься с людьми, которые всё это созидают и воплощают
- увидишь все этапы выращивания растений
А также под руководством учёных сам посадишь семена сосны и заберёшь их домой, чтобы вырастить своё маленькое дерево.
Эта экскурсия не только про растения. Она про людей, идеи, развитие, созидание и про то, что будущее можно увидеть сейчас.
Количество мест ограничено.
Оплата перед экскурсией.
Запись и вопросы по телефону