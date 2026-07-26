Встреча «Кутюрной», посвящённая французскому модному дому одежды «Maison Margiela».

В эпоху, когда бренды соревнуются за охваты, а дизайнеры становятся рок-звёздами, история Maison Margiela — как тихая революция. О том, как анонимность, деконструкция и манифест «невидимости» победили глянец.

Мартин Маржела выворачивал вещи наизнанку, шил из винтажных носков и битой посуды, прятал лица моделей под масками и говорил о себе только во множественном числе — «Мы». Он стёр своё имя, чтобы осталось только искусство кроя. И тишина оказалась громче пиара.

Разговор пойдёт о белом цвете, историзме, деконструкции и том, как бренд, отказавшийся от эго, стал одним из самых влиятельных в современной моде.

Дресс-код: что-то белое

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