ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Ecstatic Dance

Пространство Мета Среда Объединения, пр. Октябрьский, 28, корпус C, 6 этаж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Ecstatic Dance — это взрывной и глубокий способ познать себя через танец. Поддайся ритму, отпусти контроль и позволь музыке вести тебя к радости, свободе и настоящей связи с собой и окружающими. Что тебя ждёт? 1) Радость и освобождение: выплеск эмоций, избавление от стресса и прилив гормонов счастья 2) Глубина и осознанность: медитация в движении, остановка внутреннего диалога и обретение новых смыслов 3) Проявление и творчество: раскрытие внутреннего потенциала, спонтанное выражение себя и поток вдохновения 4) Свобода и интуиция: танец без правил, пробуждение внутренней мудрости и спонтанности 5) Взаимодействие и открытость: новый язык общения с собой и миром, обретение открытости и привлекательной свободы Как проходит Ecstatic Dance: — Босиком: чтобы лучше чувствовать связь с пространством и движением — Свободно: двигайся так, как тебе хочется, без ограничений — Без стимуляторов: здесь выступают за чистый опыт движения и чистое пространство танца — Без разговоров: глубокое погружение в танец, общение через тело — С уважением: соблюдение личных границ, отсутствие телефонов и съёмки

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Сайкл Пати
Сайкл Пати

1700₽

«Меня зовут Агнета». Киноклуб с психологами
«Меня зовут Агнета». Киноклуб с психологами

500₽

Терапевтический киноклуб. «Она»
Терапевтический киноклуб. «Она»

Бесплатно

Отношения. Вопросы и ответы
Отношения. Вопросы и ответы

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста