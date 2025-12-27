Ecstatic Dance — это взрывной и глубокий способ познать себя через танец. Поддайся ритму, отпусти контроль и позволь музыке вести тебя к радости, свободе и настоящей связи с собой и окружающими. Что тебя ждёт? 1) Радость и освобождение: выплеск эмоций, избавление от стресса и прилив гормонов счастья 2) Глубина и осознанность: медитация в движении, остановка внутреннего диалога и обретение новых смыслов 3) Проявление и творчество: раскрытие внутреннего потенциала, спонтанное выражение себя и поток вдохновения 4) Свобода и интуиция: танец без правил, пробуждение внутренней мудрости и спонтанности 5) Взаимодействие и открытость: новый язык общения с собой и миром, обретение открытости и привлекательной свободы Как проходит Ecstatic Dance: — Босиком: чтобы лучше чувствовать связь с пространством и движением — Свободно: двигайся так, как тебе хочется, без ограничений — Без стимуляторов: здесь выступают за чистый опыт движения и чистое пространство танца — Без разговоров: глубокое погружение в танец, общение через тело — С уважением: соблюдение личных границ, отсутствие телефонов и съёмки