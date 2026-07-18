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День рождения Раков

Толк
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Общий день рождения людей, рождённых под знаком зодиака Рак. Это будет не просто очередная вечеринка у барной стойки, а максимально душевный ДР главных тусовщиков середины лета. Приходи поздравлять и принимать поздравления от «своих»!

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